OTSUS: Keskerakond peab tagastama üle 1,2 miljoni euro väärtuses keelatud annetusi  

Komisjon hinnangul selgub endise Keskerakonna reklaamipartneri Paavo Pettai esitatud tõenditest ja dokumentidest, et partei on saanud keelatud annetusena üle 1,2 miljoni euro.

Ametlik otsus saadetakse Keskerakonnale paari päeva pärast ning erakonnal on võimalus see otsus alates kättesaamisest 30 päeva jooksul kohtus vaidlustada.

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb sõnul pole ERJK otsus, mille kohaselt peab erakond tasuma Paavo Pettai ettevõttele Midfield OÜ väidetavate aastatetaguste teenuste eest üle 1,2 miljoni euro, tõsiseltvõetav ning erakond pöördub otsuse osas kohtusse.

Korb rõhutas, et pole ühtegi lepingut, arvet või muud tõestust, et aastatel 2009-2015 on Midfield OÜ jätnud esitamata enam kui 1,27 miljoni euro eest arveid ning seda on korduvalt tõendatud ka Erakondade Järelevalve Komisjonile. „Vastupidi, oleme aastatel 2009-2016 tasunud Midfieldile 2 253 424,98 eurot. Sellele summale lisandus arbitraažikohtu otsus, mille järgi maksti Pettaile 533 000 eurot. Oleme kõikide teenuste eest tasunud ja enamgi veel,“ kinnitas Korb.

Keskerakonna peasekretär lisas, et Keskerakond on tasunud OÜ-le Midfield arveid suuremas ulatuses, kui OÜ Midfield omakorda tarnijatele. „Samuti on komisjoni poolt jäänud kontrollimata viimati aastal 2014 majandusaasta aruande esitanud Pettai ettevõtte tegelik majanduslik seis ja raamatupidamine,“ tõi Korb välja.

Ta sõnas, et erakond on põhjalikult vastanud Erakondade Järelevalve Komisjonile ning toonud seejuures välja mitmed valeväiteid ja vastuolud, mida komisjon pole arvesse võtnud. „On tõendamata, et Pettai esitatud arved seonduvad Eesti Keskerakonnaga ning seda on tunnistanud ka komisjon ise, keda see teadmine otsuse tegemisel kummalisel kombel siiski ei seganud,“ tõdes Korb.