ÕL VIDEO | Vangalt väe saanud Žannabel: "Kõigepealt peab muutuma naine, siis muutub ka maailm." 

Sirje Presnal , täna, 00:01

Martin Ahven

„Energeetiliselt nõrk naine on mittekeegi,“ ütleb üle maailma tuntud parapsühholoog Žannabel. „Naise silmad peavad põlema, siis on mees temasse armunud, lapsed on sõnakuulelikud ning tööl on tema sõnal autoriteeti. Ainult tugeva energeetikaga naine on harmoonias – see aga eeldab vaimset arengut.“ Žannabel on Eestis, et aidata meie naistel leida üles oma muistne maagiline vägi.