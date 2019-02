PERVOÕPS: Tampere kooliõpilased väidavad, et õpetaja rahuldas ennast klassi ees 

Arvuti taga istuva õpetaja kahtlase kätetegevuse salvestas üks klassis viibinud õpilane telefonikaamerasse. Kooli direktor kinnitab, et selline intsident leidis nende koolis tõepoolest aset. Kooliõpilaste sõnul ei ole see esimene kord, kui see õpetaja klassiruumis käed püksis käiku laseb.

Ent ajalehega rääkinud lapsevanemate sõnul ei piirdunud vahejuhtum vaid õpetaja ebasobiva käitumisega. Väidetavalt ähvardas direktor klassis viibinud õpilasi karistustega. Hämmingus vanematele aga kinnitas koolijuht, et õpetajal olid lihtsalt püksid liiga kitsad ja need vajasid kohendamist.

Politsei esindaja kinnitab, et uurivad asja, kuid ei saa veel praegu kindlalt öelda, kas ebasünnis tegevus ikka oli see, milles õpilased ja nende pahased vanemad veendunud on. Samuti on politsei sõnul vaja uurida juhtumi mõlemat osapoolt: nii filmitavat kui filmijat. Võimalik, et õpetaja filmimise ja video postitamisega rikkus seadust ka koolijüts.