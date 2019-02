Eesti uudised „Nad ähvardasid mind tappa, kui teen politseile avalduse. Otsustasin kodukandist minema kolida!” Juhan Mellik , täna, 18:32 Jaga:

Maja, mille viiendal korrusel läks julmaks vägivallaks. Ükski kohalik sellest aga rääkida ei taha. Martin Ahven

Julmuritest mehed peksid Kundas kurikaga naist ning viskasid tema koera aknast tänavale surnuks. Ohver on nüüd nii hirmul, et plaanib kodukandist ära minna. Linnaelanike suu on samal ajal lukus. Nende olekust kumab, et kardavad kättemaksu.