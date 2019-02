Seisukoht | Ametnik, see on kultuur! 

On enesestmõistetav, et Võrumaal 540 eurot teeniv juustumeister või Järvamaal 562 eurot teeniv autoremondilukksepp eraldavad maksumaksjatena kultuuri õitsemiseks rõõmuga pappi. Kirjanikud annaksid ka, aga nendel ju pole pole sissetulekut eriti.

Õhtulehe kommentaarides küsiti imestunult, et kas tõesti on Eestis kultuuriministeerium ja huvitav millega ning miks seal tegeldakse. Keegi end setuna esitlenud kommentaator selgitas talle tavainimesele arusaadavas keeles: looduses peab ju valitsema tasakaal. Kui kultuurivaldkonna loojad elavad nagu paadialused, siis ministeeriumi töötajad peavad seda santlaagrit edendades ikka kõrget palka saama.

Riigiametnikud elavad meil hästi. Just see osa palgatöötajaid on arvatavasti ka kõige suurem kultuuritarbija. Loovinimesed on neile selle eest surmatunnini tänulikud. Loomelendu ja vahedat luulesulge, kallid kultuuriametnikud!