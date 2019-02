Juhtkiri | Mida teha kasvava kuritegevusega? 

Küllap saavad paljud sellest statistikast kinnitust ebamäärasele tundmusele, et olukord Eesti tänavatel ja kodudes on viimasel ajal tõepoolest hullemaks läinud. Isegi kui vägivalla kogemisest on omal nahal pääsetud, pole Eestis vist ühtegi inimest, kes poleks kuulnud suvel Tallinnas Kanuti aias ja mitmes teiseski linnas vägitegusid korda saatnud noortekampadest, või tundnud vähemalt üht peret, kus konflikte lahendatakse eelkõige käte ja jalgadega.

Samas tasub ettevaatlik olla järeldusega, et ühiskond muutub üha vägivaldsemaks. Pigem on langenud ja langemas meie kollektiivne taluvuspiir, millest alates peame verbaalseid ähvardusi ning n-ö kergemaid vägivallaakte mitte enam ühe pere või kas või võõrastegi omavaheliseks asjaks, vaid eeldame korrakaitsjate sekkumist. Nii on viimastel aastatel sagenenud nii kehalise väärkohtlemise kui ka ähvardamise registreerimine. Kriminaalstatistika võimalik kunstlik paisutamine, mis meenutab kunagist nn mõõdikute süsteemi kuritegevuse ohjeldamisel, on muidugi väike probleem võrreldes kahju ja kannatustega, mida kogevad pärisinimesed. Ka üks vägivallaohver on alati liiga palju.