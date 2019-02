Mart Soidro | Riigikogu valimised kahekümne aasta eest 

Nii erinevad, aga samas ka nii sarnased erakonnad... Nojaa, selle sajandi kaks suurt konkureerisid juba ka 1995. aastal, saavutasid valimistel teise ja kolmanda koha, ometi olid nad väikesed vennikesed lähiajaloo suurima monstrumi KMÜ (Valimisliidu Koonderakond ja Maarahva Ühendus)kõrval. Nooremad valijad ei kujuta ilmselt ette, kuidas on võimalik, et üks valimisnimekiri saab 41 mandaati, aga oli. Kõik, mida Arnold Rüütel tollal puudutas, muutus kullaks (17 189 häält). Kuigi ka Reformierakond (19 kohta) ja Keskerakond (16 kohta) olid ju iseenesest tublid.

Aga tuleme tagasi kahekümne aasta taguste sündmuste juurde! Poliitikud mängisid tollal lahtiste kaartidega, ma ei mäleta, et ükski endast lugupidav liider oleks enne valimisi teatanud, et tema erakond ei välista koostööd kellegagi. Muidugi, õli valas tulle ka president Lennart Meri, õhutades „valgeid erakondi“ (Reformierakond, Isamaaliit ja Mõõdukad) Keskerakonna võimuletulekule üheskoos vastu astuma. Nii avalikult pole ükski president – kes peaks ju olema kohtunik! – kunagi hiljem olnud ühegi võistkonna poolt.

5. detsembril 1998. aastal kuulutas Siim Kallas Reformierakonna üldkogu kõnepuldist: „Täna on selge, et valimisvõidu pärast lähevad võitlusse kaks erakonda, kel on terviklik, kuid põhimõtteliselt erinev arusaam Eesti tulevikust. Nii Keskerakond kui ka Reformierakond saavad uues parlamendis üle 20 koha ja Eesti lähituleviku suundumuste üle peab otsustama valija.“ See ei olnud pelgalt hooplemine, vaid reaalne situatsioon kolm kuud enne valimisi.