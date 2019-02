Elu INTERVJUU | Sünne Valtri teeb uue bändi: "Kui inimene on artist nii peast kui ka südamest, siis ta ei väsi ära!" Kristjan Väli , täna, 00:01 Jaga:

Tiina Kõrtsini

Kultusbändi staatusesse tõusnud Patune Pool on tegevuse lõpetanud, ent Sünne Valtri (36) väsimuse märke ei näita. Vastupidi, õige pea paneb ta kokku uue ansambli, et ette võtta suuremad lavad. „Kätte on jõudnud aeg kuulata südant ja mõistust. Ikka selleks, et näha, mida ma päriselt tahan.“