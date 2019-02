Blogiauhindade jagamine HELENI BEEBIBLOGI | Carmeniga jalutades pidin vankrit otseses mõttes üle kivide ja kändude lükkama, kuna sile asfalt oleks protestikisa tekitanud Helen Kõpp , täna, 12:00 Jaga:

Helen Kõpp Stanislav Moshkov

Kes on esimest korda rasedad või plaanivad rasestuda, tõstke käsi, sest see jutt on teile! Mõni märksõna minusuguse poolt, kes ei kujutanud enne titemajandust ette, kuid on nüüd otsapidi beebiga rinna abil ühendatud. Sellest võib tulla üks vinguv hala, nii et ka intriigifännid saavad mõnusa maiuspala.