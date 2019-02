Riikliku elutööpreemia laureaat Fred Jüssi: ei olnud selliseks auhinnaks valmis 

Jüssi tunnistab, et sellise auhinna saamine tekitas temas õieti segaduse. Ta mõtiskleb selle üle, et auhind on talle määratud ometi elutöö eest ning leiab et sellise auhinna saamine on väga suur au.

Eriti hea meel on Jüssil selle üle, et temaga koos said riikliku aastapreemia kaks naist: Leelo Tungal ja Viivi Luik. “Mul on väga hea tugi selles mõttes, et mu kõrval on kaks Eesti naist,” sõnab ta.

Auhinnale esitasid Jüssi ajakiri Akadeemia ja ERR. Akadeemia tõi välja, et Jüssi on innustanud Eesti inimesi mõistma ja hindama oma loodusväärtusi ja elukeskkonda. “Ta on osanud näidata meie tugevust, tema sugestiivne laad on paelunud nii kuulajaid kui ka lugejaid. Me kõik armastame Fred Jüssit. Ja tema kaudu oleme õppinud armastama ka Eestit,” öeldi esildises. Eesti Rahvusringhääling märkis, et Eestis on väga palju inimesi, kes võivad öelda, et nende vaimuelu üheks suuremaks mõjutajaks on olnud Fred Jüssi – mees looduse ja kultuuri ristteelt. “Maailma mõtestaja, kes on kinkinud meile tarkust ja eluvaimustust. Üks meie aja suurmehi,” lisati rahvusringhäälingu ettepanekus.

Jüssi arutleb edasi selle üle, mis võib olla küll see elutöö, mille eest ta preemia sai. Mees jõuab järelduseni, et tööd ei ole tema oma elus küll teinud.

“Ma olen elanud sellist elu, nagu ma olen elanud. See ongi mu elu. Kui ma sain 75. aastaseks, küsis üks noormees Õhtulehest mu käest mu töö kohta. Ma ütlesin talle, et kulla noormees, ma pole elus veel tööd teinud. See pole töö üldse! Mõtelda niimoodi…Ma elan oma elu, sellel pole mingit vahet, et mul on töö või puhkuseaeg. See muidugi peab olema,” mõtiskleb ta. “Ma ei oska oma elutöö kohta midagi öelda. Sellest räägib tulemus, mis õpetab inimesi. Kui räägime üllatusest, ei saa rääkida elutööst. Üks asi on elu, teine asi on see, mida keegi väärtustab, kuidas seda mõistab.”