Raamatukujundaja Angelika Schneider: „Kõige toredam on see, kui tekst ise räägib, millist kujundust ta tahab.“ 

Gurovi sõnul ei eristu meie raamatukujunduse tase oluliselt Skandinaavia või Euroopa raamatukujundusest. „Ise küsimus, kas see on hea või halb. Globaliseeruv maailm ja internet võimaldavad olla kursis raamatukujunduse suundadega terves maailmas. Kui ma vaatan üldist pilti raamatukujunduses, siis on see riigiti suhteliselt sarnane. Kui minna raamatupoodi Tallinnas ja näiteks Londonis, on üldpilt kirju nii siin kui ka seal, mis tähendab, et ei saa välja tuua just Eesti raamatukujunduses iseloomulikke tendentse. Ühtpidi on kahju, et kadumas on Eesti raamatukujunduse oma ja selge käekiri, teisalt peegeldab see eelmainitud globaliseeruva maailma trende, et kõik uus ja uuendusmeelne on ka meie raamatukujunduse pildis kohe olemas.“