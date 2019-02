Suri menukirjanik Rosamunde Pilcher 

Arvukate õdusate meelelahutusromaanide autori surmast teatas neljapäeval tema poeg Robin.

Miljonite lemmik Pilcher on väitnud, et kirjutamine päästis tema abielu. Koduperenaisena oleks ta nelja lapse kõrval Šoti maakohas mattunud igapäevarutiini alla. Kirjutama oli ta hakanud juba seitsmeaastaselt, et pere majanduslikku kitsikust leevendada.