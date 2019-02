ÕL VIDEO | Nii ei tehta! Mees lükkab karniisilt lund, jalakäijad varjuvad 

Tehnilise järelvalve ameti pool tkoostatud lumekoristuse meelespeas on kirjas, et juhul, kui lund visatakse inimeste ja sõidukite liikumistsooni, tuleb see tööde teostamise ajaks piirata ohutuslintidega (pärast tööde lõpetamist tuleb ohutuslindid eemaldada). Samas tuleks jälgida, et tööde tegemisel ei kukuks või ei visataks töövahendeid katuselt alla ning lume ja jää katuselt möödujatele või sõidukitele varisemise takistamiseks tuleb katusele paigaldada lumetõke.