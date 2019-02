Galeriid SÜNNIPÄEVAGALERII | Palju õnne, Heljo Mänd! Ohtuleht.ee , täna, 06:50 Jaga:

ARNO SAAR

Täna tähistab oma 93. sünnipäeva eesti lastekirjanik Heljo Mänd. Ta lõpetas 1946. aastal Tallinna Arve- ja Plaanindustehnikumi, õppis aastatel 1946-1947 Eesti Riiklikus Teatriinstituudis. Töötas 1956 aastal Sädeme, 1956 ja 1958-1965 aastal Pioneeri ning 1960 - 1965 aastal ka Tähekese toimetuses. Alates 1965. aastast on ta kutseline kirjanik. Kirjanike Liidu liige on alates 1961. aastast. Heljo Mänd on avaldanud üle saja raamatu, sealhulgas lastele luulet, proosat ja näidendeid, lisaks on ta ka tõlkinud lasteluulet. Kunstitasemelt paistvat silma tema väikelasteraamatud. Täiskasvanuile on ta avaldanud luulekogu ja romaani. Palju õnne!