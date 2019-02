Selgus Matti Nykäneni matmispaik 

Pia Nykänen rääkis Soome kõmuväljaandele Seiska, kuidas Matti oli pühapäeva kesköö paiku läinud pesu pesema. Endine suusahüppesangar oli tuntud puhtusearmastuse poolest, kuid naise süda aimas halba: Matti oli end nädalavahetusel halvasti tundnud. Kui Pia pesuruumi läks, valitses seal pimedus ja vaikus. „Matti istus põrandal, näost täiesti valge, suu ja silmad lahti. Karjusin oma pojale Miskale: tule kähku siia, Matti on surnud!“ vahendab Seiska.

Iltalehti uuris täna Pia Nykänenilt Matti matuste kohta. Lese sõnul on selge vaid see, et olümpiakangelane sängitatakse Jyväskylässe. „Nõnda oleme oma lähiringis kokku leppinud.“