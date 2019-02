Liitlasväed: viimased ISISe kaagid Süürias annavad noruspäi alla 

USA sõjaväe andmeil leidub ISISe jäänuseid kõigest 50 ruutkilomeetri suurusel alal Ida-Süürias. Tõsisem võitlustegevus lakkas seal juba detsembris, kui Süüria Demokraatlikud Väed (lüh. SDF) ehk USA-kurdi liitlasväed Hajini linna tagasi võtsid. Ent juba siis oli teada, et Hajini ümbruses leidub veel n-ö saarekesi, kus terroristid redutavad.

Pommitamine aga sunnib neidki väheseid allesjäänuid pagema. Lisaks on Hajini kandis tõsine puudus toidust ja ravimitest. Ajal, mil nad sealkandis veel peremehetsesid, tulid üle poole ISISe tuludest Hajini lähistel asuvatest naftaväljadest. Neil ei ole enam ei raha, jõudu ega mehi, et võidelda. SDFi teateil põgenevad terroristid ja nende pereliikmed, kellest paljud on tõsiselt vigastatud või haiged lähedalasuvasse Baghuzi külla.