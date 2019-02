Riigikohus jättis ligi neli aastat vahi all olnud Aap Velsi vabastamata 

Riigikohtu kriminaalkolleegium nõustus Tallinna ringkonnakohtu 2018. aasta 29. juuni ja Harju maakohtu 5. juuni määrusega selles, et Velsi vahistamine ja talle seatud suhtlemispiirangud on praegu veel proportsionaalsed, jättes tema kaitsja Sven Sillari määruskaebuse rahuldamata. Kolleegiumi hinnangul on Velsi vahistus endiselt põhjendatud, sest süüdistatava puhul esineb erakordselt suur uute kuritegude toimepanemise oht.

Riigikohtu hinnangul ei saa vahistamisele seada täpseid ajalisi piire, vaid tuleb arvestada iga kohtuasja konkreetseid asjaolusid. Nii tuleb kõigepealt analüüsida vahistamisaluse jätkuvat olemasolu ehk seda, kas esineb uute kuritegude toimepanemise või pakkumineku oht. Seejärel tuleb vaagida, kui aktiivselt ja ilma põhjendamatute viivitusteta on riik kriminaalmenetlust toimetanud, arvestades asja keerukust ja mahukust, ning ka seda, kas kriminaalmenetluse venimist on tinginud süüdistatava või tema kaitsja käitumine.

Suur uute kuritegude oht

Aap Velsi puhul nõustus riigikohus maa- ja ringkonnakohtu järeldusega, et tema puhul on erakordselt suur uute kuritegude toimepanemise oht. Süüdistuse järgi kuulub Vels kuritegelikku ühendusse ning sellist kuuluvust võib kohtu hinnangul pidada "elustiilikuriteoks", mille jätkuva toimepanemise oht on tavapärasest suurem. Samuti on kolleegiumi hinnangul põhjendatud kohtute seisukoht, et Velsi puhul esineb keskmisest suurem õigusemõistmisevastaste kuritegude oht. Kohtud on nimelt tuvastanud, et Vels on püüdnud mõjutada nii võimalikku tunnistajat, kannatanut kui ka kaassüüdistatavat.

Riigikohtu hinnangul viis prokuratuur kohtueelse menetluse läbi kiiresti ning ka maakohus on menetlenud kaasust piisava kiirusega. Samas nentis kriminaalkolleegium, et olukord, kus prokuratuuri esindab lisaks sellele kohtuasjale sama prokurör veel mitmes keerulises ja ajamahukas kohtuasjas, ei viita menetluse kõige efektiivsemale läbiviimisele.

Samuti soodustas kolleegiumi hinnangul menetluse pikenemist asjaolu, et ühel juhul kulus advokatuuril riigi õigusabi korras advokaadi määramiseks poolteist kuud. Menetluse venimise peamise põhjusena näeb kolleegium siiski kaitsjaid ja süüdistatavaid, kes on koordineeritult kuritarvitanud enda menetlusõigusi. Näiteks on süüdistatavad loobunud kokkuleppelistest kaitsjatest vahetult enne istungite algust, üks süüdistatav ei ilmunud kohtuistungile ning korduvalt on taotletud ka varem lepitud istungiaegade muutmist.