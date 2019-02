Bestselleri „Naine aknal“ autor valetas ajuvähi kohta 

„See on üks neid väheseid raamatuid, mida on tõesti võimatu käest panna.“ Nii ülistas Stephen King kaanetekstis A. J. Finni põnevikku „Naine aknal“ (2018). Finni pseudonüümi taha peitunud endine raamatutoimetaja Mallory (39) oli oma debüütteosega osanud õigetele nuppudele vajutada. Jutustajaks oli ebausaldusväärne naistegelane nagu viimaste aastate megahittidel „Kadunud“ ja „Tüdruk rongis“. Mallory sai „Naise“ ning juba ka järgmise raamatu honorariks kaubeldud kaks miljonit dollarit, tõlkeõigused müüdi enam kui 40 riiki. Briti tipprežissööri Joe Wrighti („Süngeim tund“) ekraniseering, peaosas Amy Adams, peaks kinodesse jõudma oktoobris. Filmistuudio Fox krabas ekraniseerimisõiguse juba enne, kui Mallory oli raamatulepinguidki alla kirjutanud.

Mallory hittromaani keskmes on agorafoobia all kannatav endine psühholoog Anna Fox, kes konutab koduseinte vahel ning leevendab ahistust alkoholiga. Kui Anna näeb vastasmaja aknast võõra naise tapmist, ei taha teda keegi uskuda. Malloryt on nimetatud mimikrimeistriks, kes osavalt eri tegelaskujudeks kehastub. Kuid ajakiri New Yorker paljastas äsja, et mimikri ei piirdu ilukirjandusega. Mallory on tipu poole rühkides puistanud nagu varrukast luiskelugusid oma traagilisest minevikust, peenest haridusest ja põdurast tervisest.

Ajakirjanik Ian Parkeri sõnul on Mallory aastaid väitnud, nagu oleks tal diagnoositud ajuvähk. See oli kirjas tema ülikooliavaldusel ning haigusega võitlemisest rääkis ta ka kirjastustes toimetajana töötades. Ühele autorile, kelle käsikirju ta luges, väitis Mallory, et lõikuse tagajärjel on ta ühest silmast pime. Haiguse ja lõikustega põhjendas noormees ka tööluuse. Lisaks on Mallory rääkinud, et tema ema on vähki surnud ja vend endale otsa peale teinud. Oxfordi ülikooli doktorantuuri astudes oli tulevane kirjandusstaar väitnud, et kogu tema pere on surnud. New Yorkeri teatel on elus nii Mallory ema-isa kui ka kolm õde-venda.

„Häbenesin oma hingepiinu.“

Hilisematel aastatel väitis Mallory nii tööandjatele kui ka autoritele, et tal on kaks doktorikraadi, üks neist Oxfordist. Tegelikult pole tal neid ühtki. Kirjanik on ka oma ametikohti kirjastustes tegelikust kõrgemaks luisanud ning valede abil kõrgele kohale tõusnud.

Vastuseks New Yorkeri artiklile tunnistas Mallory, et tal pole kunagi vähki olnud. Jutuga haigusest olevat ta üritanud varjata maadlemist bipolaarse häirega. Nooremana kannatas ta aastaid depressiooni all. Bipolaarne häire diagnoositi Malloryl alles 2015. Siis sai ta viimaks õiget ravi.