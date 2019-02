Napsise sünnipäevalapse käes plahvatanud ilutulestikurakett vigastas teda raskelt 

AMETLIKULT MÜÜJALT: Kindlam on ilutulestikku osta vastavat litsentsi omavalt firmalt. Aldo Luud

„Minu teada on see poolakate vahendatud odav rakett, mida ei soovitaks üldse osta. Ei ole ka kuulnud, et keegi meil seda ametlikult müüb. Teine viga on see, et vaevalt sellel Bazookal üldse oli eestikeelne juhend kaasas ja peremees ei osanud ilmselt poola keeltki. Kolmas suur viga on mõistagi selles, et ilutulestikuga hakati üldse purjus peaga tegelema,“ räägib ta.