Elutööpreemia saanud Viivi Luik: auhinnad on lõppude lõpuks õnne asi 

Naine jääb auhinda kommenteerides napisõnaliseks, kuid ütleb kirjanikule omase rahuliku loomuga, et on selle saamise üle muidugi õnnelik. „Mul on hea meel, et selle auhinna said ka Fred Jüssi ja Leelo Tungal. Sellepärast, et auhinnad on lõppude lõpuks alati õnne asi. Need pole kunagi iseenesest mõistetavad. Kuidas kunagi kellelgi õnne on! On ju palju teisi, kes seda ei saanud, aga kes seda täpselt samamoodi oleksid väärinud,” nendib ta.

Auhinnale esitasid Luige Eesti Kirjanike Liit, Tallinna Ülikool ja Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, kes tõid välja, et Luik on üks olulisemaid ja silmapaistvamaid Eesti kirjanikke, kes panustab jääva väärtusega proosa- ja luuleloominguga Eesti ühiskonna võtmeprobleemide lahendamisse, olles parim näide sotsiaalsest aktiivsest intellektuaalist. Tema teostes on igaviku mõõdet, tõusmist ajast ja ruumist kõrgemale, maailma seostusvõrgustike teravat nägemist ja suure kirjaniku hingust. Luige looming on mõjustanud kogu eesti kultuuri ja tema uute teoste ilmumine on kui sündmus.

Luik ise ei oska oma loomingu seast välja tuua seda kõige tähtsamat raamatut, vaid peab oma elutööks kogu oma loomingut.