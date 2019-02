GALERII | Rahvusooperi „West Side Story” esietendub nii eesti- kui ka inglise keeles 

Meeskonna kokkupanek oli Mäe sõnul just seepärast keeruline protsess, et tegu on kahe-trupi-tükiga. „Mängime seda ainult suvel ja mitte repertuaaritükina,” lausus Mäe. „Seda on repertuaaritükina raske mängida, sest on ääretult palju külalisartiste.”

Malviuse jaoks on see nüüdne „West Side Story” lavastus viies, kuid viimased paarkümmend aastat pole ta Bernsteini muusikali kuskil lavale toonud. „On väga hea väljakutse lavastada maailma parimat muusikali,” tunnistas Malvius. „Seda muusikali on mängitud kogu aeg maailma eri paigus väga lihtsal põhjusel – see on lihtsalt nii hea. Liiatigi on see „Romeo ja Julia” lugu, kus on lauljatel suurepärased partiid. Väga suur väljakutse on teha ka lavastust kahes keeles ja kahe trupiga. Peamine aga on muidugi Bernsteini muusika, mis on nii hästi kirjutatud. Tunnistan, selles muusikalis kõlavad minu lemmiklaulud!”