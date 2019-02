Lumevaringust välja roomanud vanaproua leiti alles mitu päeva hiljem 

Janek läks seepeale vaatama, kas tõesti juhtus selline lugu ja kas ehk ei vaja proua edasist abi. Kohapeale jõudes märkas ta, et katuselt oli tõesti suur hulk lund maha tulnud ning proua jäljedki lumehanges näha.

Kiirelt püüti selgitada, kas naisega on ikka kõik korras, kuid kui uks suletuks jäi oli põhjust karta, et tema tervisega ei pruugi kõik hästi olla. Janek kutsus kohale päästeameti ja kiirabi ning koos siseneti majja, kust leitigi mitu päeva märgade riietega voodis olnud abivajav naine, kelle meedikud enda hoole alla võtsid.



„Hoidke oma eakatel üksi elavatel lähedastel silm peal, et selliseid õnnetusi ära hoida. Tähelepanelikkust ja hoolimist kõigile,“ pannakse lääne prefektuuri postituses lugejatele südamele.