Menusarja näitleja tappis haruldane ninavähk 

Steve Beani nime all tegutsenud ja karjääri jooksul palju kõrvalosi teinud Steven Levyl diagnoositi 2016. aasta lõpus haruldane ja agressiivne vähivorm. Näitleja seletas ajakirjas Mel Magazine avaldatud pihtimuslikus essees „Minu aasta ilma ninata“, et keerulise nimega diagnoos sino-nasal squamous cell carcinoma [sinonasaalne lamerakuline kartsinoom] tähendab põhimõtteliselt ninavähki. Kasvajale ligipääsemiseks tuli näitleja nina eemaldada. 12tunnine lõikus tehti 2017. aasta märtsis.

Ta lisas, et loetletud ihuhädad ei leevendu iial. „Õnneks naasis umbes kuu aega tagasi mu naljasoon. Ja oli ka tagumine aeg: värskeimad uuringud näitavad, et vähk on jäljekordselt platsis. Arstid ütlevad, et mul on jäänud elada 9-12 kuud.“