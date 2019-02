GALERII | Peaaegu nagu lennusõit: Mihkel Raua ja Hendrik Sal-Salleri ühiskontsert 

Seekordse ühisesinemise üheks oluliseks põhjuseks on ka Mihkli 50. sünnipäev, mida mees pikisilmi ootab. “Variant oli pidu teha kodus, aga kuna mul on ainult 4 tooli, siis see langes ära. Leidsime kohad, kus on rohkem toole ja pärast ei pea ise koristama ka," selgitas Mihkel Raud.

“Laval on meid ikka rohkem. Raivo Tafenau, Peedu Kass, Kaspar Kalluste ja Joel Remmel olid ka kuidagi jälile saanud, et me jälle tuuritame ja no eks me siis võtsime nemad ka kaasa," lisas Hendrik Sal-Saller.