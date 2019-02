Võimuvahetus Kroonikas: Krista Lensin lahkub, Ingrid Veidenberg saab vana ameti tagasi

Paljud meediainimesed võtsid uudise Kroonika peatoimetaja vahetumisest vastu jahmatusega - see tabas eile hommikul nagu välk selgest taevast, kui Delfi ja Eesti Päevalehe juht Urmo Soonvald Ekspress Meedia listi asjakohase kirja saatis. Seni tundus, et Krista Lensin oli Kroonikas oma sõiduvees. Pealegi läheneb ju kevad - see aeg aastas, mil telesaatejuhina kuulsaks saanud Lensin tavapäraselt oma suurimat tähetundi naudib ja hüppab saatest saatesse, et pajatada oma ajakirja aust ja uhkusest, “Kroonika meelelahutusauhindade” üritusest. Lensin näis stiilset auhinnagalat, kus Maarjamaa kõige popimad tele- ja meelelahutustegelased rahvahääletuse tulemusena valgeid auhinnamune saavad, täiel rinnal nautivat. Ta on korduvalt nurisenud, kui raske on Eestis leida pidusid, kus daamid saaksid õhtukleite kanda ning kuulsustest ja glamuurist ei olnud tema kavandatud Kroonika pidudel tõesti iialgi puudust.