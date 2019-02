POMMUUDIS! Kroonika juhtohjad haarab taas Ingrid Veidenberg: „Kaalusin plusse ja miinuseid ning jäid ainult plussid.“

„Mulle tehti ettepanek, ma mõtlesin ja otsustasin väljakutsele vastata. See töö on mulle tuttav, kaalusin plusse ja miinuseid ning jäid ainult plussid,“ kommenteerib Ingrid Veidenberg. „Olen pikalt eemal olnud ja vaatan nüüd ajakirja hoopis värske pilguga. Samas tean täpselt, kuidas see töö käib ja kuidas ajakirja teha nii, et see oleks endiselt Eesti loetuim. Ajad muutuvad, olukorrad muutuvad. Minu loomuses on pigem väljakutsetele vastata,“ sõnab ta.

Veidenberg kinnitab, et on ka vahepealsetel aastatel Kroonika tegemistel silma peal hoidnud. „Kui ma Kroonikast lahkusin, tehti mulle kingituseks kümneaastane tasuta tellimus. Olen Kroonikat terve see aeg kaanest kaaneni lugenud.“ Üle poole praegusest toimetusest on Veidenberg omal ajal ise tööle võtnud. „Kroonikal on väga tugev toimetus. Ma arvan, et teeme koos head ajakirja.“

Kas Ingrid aga ei pelga, et kahe väljaande – Kroonika ja LP – juhtimine koormuse liiga suureks kasvatab? „Ei pelga. Minu eeskuju on Urmo Soonvalt, kes juhib nii Delfit kui ka Eesti Päevalehte ja saab sellega hiilgavalt hakkama juba 7 aastat. Samuti juhib kaht ajakirja – Eesti Naine ja Tervis Pluss – Heidit Kaio. See ei ole Eesti ajakirjandusturul midagi uut.“

Muide, esimene inimene, kes Ingridit pärast uudise väljatulekut õnnitles, oli Mart Kadastik. „Inimene, kes mu 1997. aastal Kroonika peatoimetajaks kutsus,“ ütleb Ingrid.

Lensin: ka kõige vägevamalt peolt tuleb lahkuda siis, kui hoog on sees

Krista Lensin sõnab, et elus ikka tuleb ette muutusi. „Mul ei jätku sõnu kirjeldamaks seda uskumatut aega Kroonikas... julge, põnev, särav, ootamatu, seiklusrohke, võimas, glamuurne, vaheldusrikas, südamlik jne. Need inimesed minu ümber ei ole ainult töökaaslased, nad on minu inimesed, minu perekond, aga mis tähtsaim – nii see ka alati jääb,“ ütleb Krista oma kommentaaris.

„Tänan südamest selle usalduse ja võimaluse eest ja loodan, et uus suund tuleb veelgi vägevam! Kroonika on olnud pea kümme aastat kogu minu elu.. see on raske, aga väga, väga äge töö. Olen suutnud seda teha nii, et mu kõrval on alles kõik mu sõbrad, tuttavad. Loodan, et ajakiri rokib veel 100 aastat ja Meelelahutusauhinnad ning soov tunnustada parimaid saavad olema veelgi glamuursemad. Ka kõige vägevamalt peolt tuleb lahkuda siis kui hoog on sees. Kummardan võimaluse eest ja ootan uusi väljakutseid!“