Ozzy Osbourne viidi tüsistuste tõttu haiglasse 

„Nagu mõned teist on ehk kuulnud, viidi Ozzy gripi tüsistuste tõttu haiglasse,“ kirjutas Sharon Osbourne Twitteris. „Arstide meelest on see parim moodus kiiremale parenemisele kaasa aidata,“ seletas Sharon ning tänas kõiki, kes on laulja pärast südant valutanud.