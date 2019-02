Elu AASTA ARST 2018 JÜRI TERAS:„Kirurg on nagu orkestri juht – üksinda pole võimalik kedagi terveks teha.” Sirje Maasikamäe , täna, 00:01 Jaga:

Jüri Teras on tuntud sõnaka arstina. "Eks vahel on broilerpoliitikutelt kuulda, et arstid või õpetajad võiksid vait olla ja oma tööd teha. Eks me teemegi ja ütleme siis, kui midagi väga kiiva kisub," arvab hinnatud kirurg. Teet Malsroos

Aasta arstiks 2018 valitud Põhja-Eesti Regionaalhaigla kirurg Jüri Teras on näinud erinevaid riike ja meditsiinisüsteeme. „Võin öelda, et meil on meditsiin väga ja väga hästi arenenud. Ja kättesaadav. Meie patsiendid võivad olla päris õnnelikud,” kinnitab arst, kes on aidanud inimesi ka Aasias ja Aafrikas.