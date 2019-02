Oo! Duo Rainer Ild annab uue muusikavideo välja VHS-kassetil 

„Tegelikult on läinud meist ju 80ndad ja 90ndad vaikselt mööda ning VHS on me eludest kadunud. Samas aga tahame ikka kunagi öelda, et meil on ilmunud muusikavideo VHS kassetil. Selle tegemine ei ole olnud kerge. Oleme veetnud mitmekümneid tunde VHS makkide otsimisele, laenamisele ja lindistussüsteemide välja mõtlemisele. See ei olnud kerge aga samas oli tuus. Ja võtted ise - no kui videot näete, siis aimate ka osaliste piinu.“

Duo Rainer Ild Peter Tomson

Sündmus on tasuta ja oodatud on kõik, kes bändi juba fännavad ning ka need , kes veel bändist midagi ei tea. „Esimestele kiiretele jagame VHSid ära täiesti niisama naeratuse eest! Kes soovib, võib muidugi ka (põse)musi anda,“ kuulutab omanimelise duo solist Rainer julgelt.