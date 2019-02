Veerand miljoni euro küsimus – FISi saamatus võis Sildarudele maksta üüratu summa 

Naiste Big Airi võistlusega suudeti siiski maha saada, kuid nagu teame, siis Kelly Sildaru seal – just hooprobleemide tõttu (!) – starti ei tulnud. Tõsi, siinkohal ei tulnud eestlannale abiks ka kerge kehakaal, mis samuti suuremat kiirust arendada ei lubanud. “Kergemate naiste jaoks pole seal piisavalt hoogu, et hüpe ohutult läbida,” sõnas treenerist isa Tõnis pärast Big Airi võistlust nõutult.

Kuna Big Air hüpped pole Kelly trumpala, ei hakatud sääsest elementi tegema. Väikene kibedusenoot oli mõistagi hinges ning oma soovitused said korraldajateke edastatud. Kuid need remargid toovad tulu parimal juhul alles järgmisel aastal.

Ning põmm. Nii olidki korraldajad reha otsa astunud. Võistlus oli juba ära jäetud ning uut võimalust seda korraldada polegi. Tõnis Sildaru FISi sõnarahega üle ei pildunud, sõnades vaid, et eksimine on inimlik. Kuid ikkagi tekkib küsimus, miks polnud korraldajad niinimetatud ilmapäeva graafikusse sisse toonud. Talispordi puhul on tavaline, et ilmataat vingerpusse mängib ning kõik plaanid pea peale lööb.