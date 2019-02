Kukkumine katuselt. Surm pesumasina kõrval. Uusi detaile Matti Nykäneni kurvast lõpust 

2017. aastal kinnitas Nykänen üheskoos Piaga antud intervjuus, et on õnnelikum kui kunagi varem. Paarike armastas üheskoos kodus toimetada, telekast Bondi-filme vaadata ja saunamõnusid nautida. „Meie igapäevane elu on hästi tavaline, ja seda mul ongi vaja. Vajan kõige rohkem rahu,“ ütles Matti. Pia omalt poolt rääkis, et nad on loomult sarnased ning tülidele järgneb kiire leppimine.