Kaerepere külas põrkas kokku kaks sõiduautot, õnnetuspaigal on liiklus häiritud

Liiklusõnnetus sulges trassil ühe sõidusuuna, mistõttu on politsei sündmuspaigal praegu liiklust reguleerimas, edastas pressiteates politsei- ja piirivalve pressiesindaja Ragne Keisk. Avariis sai üks naine viga, tema viidi tervisekontrolliks haiglasse. Õnnetuse täpsemad põhjused on selgitamisel.

Politsei välijuht ütles, et tee nii avariipaigal aga ka mujal suurematel trassidel on praegu väga libe, mistõttu palub ta liiklejatel olla tähelepanelik ning liikuda pigem aeglasemalt ning järske manöövreid vältides. Niisamuti palub ta juhtidel hoida praegustes oludes liikudes piisavat pikivahet, et vältida tagant otsasõite.