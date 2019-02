Haruldast haigust põdeva Ottomari vanemad saavad hüvitist, nagu oleks lapsel köha ja nohu 

Kõigest kolmeaastane Ottomarile diagnoositakse aplastiline aneemia, mis tähendab, et tema veri on nagu vesi – rakkudest tühi. Poiss veedab rohkelt aega haiglavoodis, teda torgitakse pidevalt süstaldega, kiiritusravist kaovad tal juuksed ja muutub nahk õrnaks, teda proovitakse lõpuks ravida luuüdi siirdamisega ja Rootsi neljaks kuuks hormoonravile sõitmisega. Selle kõige kõrvalt saavad lapsevanemad hooldushüvitist vaid 14 päeva, mis on vähe abiks vanematele, kes üritavad lapse kõrvalt lahkumata ka tööd teha.