Eesti piimandusse investeerinud Soome ärimees: olen väga rahul! 

Trigon Dairy Farming Estonia ASi tegevjuht Margus Muld sõnas, et Kaius on 680 lüpsilehma ja loomade juurde ostmise asemel on plaanis 1200 kohaline laut oma mullikatega täita.

“Toodang lehma kohta on Eestis niivõrd kõrgele tõusnud ja hea meel on öelda, et oleme ületanud kõik eesmärgid, mis me Eesti põllumajandusse 2013. aastal tulles püstitasime,” rääkis Peter Ingman ja tõi võrdluseks Soome, kus on väga palju väikesi farme ja seal ei ole tootlikkus nii kõrge.