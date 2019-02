KOHUTAV: korteripeol visati pärast vägivadset tüli pisike koer viienda korruse aknast välja 

„Pere lemmik oli ca 6 aastane pisike pekingi paleekoer, keda pere väga armastas ja hoidis. Eile õhtul otsustas Kelly võtta pisikese sõbra kaasa ühele koosviibimisele Kundas Kasemäe tn 13, korteris, kuhu kogunes seltskond noori, ca 20 + vanuses. Pruugiti ka alkoholi,“ teatati loomakaitse liidu lehel. Koeraomanik on postituse kommentaarides täpsustanud, et pidu toimus siiski tema korteris ja kusagile peole ei oleks ta Stefanit kunagi kaasa võtnud.

„Mingil põhjusel tekkis noorte vahel tüli. Selle asemel, et vaidlus lahendada verbaalsel ja mõistlikul moel, otsustasid kaks meesterahvast lahendada selle teisiti. 34-aastane Kaido Vanatoa olla käsipidi kallale läinud Kellyle. Lisaks kätele kasutas mees ka kurikat ja lõi naist sedavõrd hullusti, et viimane kaotas mõneks ajaks teadvuse. Kui naine toibus, ei leidnud ta korterist enam pisikest Stefanit. Selleks hetkeks oli Kelly sõbranna kutsunud politsei ja kiirabi,“ kirjeldati loomakaitsjate lehel hirmsat juhtumit.



Küsimise peale, kus koer on, olla vastatud, et läks õue jalutama. Kelly kummardus viienda korruse aknast vaatama, et näeb ehk kuskil oma koerakest enne, kui õue otsima tormab. Nägigi...pisike Stefani lamas all asfaldil.