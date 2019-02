Hanna-Liina Võsa sai roosa ukse taastamise eest pea 2000-eurose arve: see tundub utoopiliselt suur! 

Ukse võõpas üle Võsa elukaaslane Christer Saaliste ja kevadel tunnistasid mõlemad „Pealtnägija“ kaamera ees ka oma teo üles. Et muusikalikooli inimesed midagi ette ei võtnud, hakkas linn survestama majaomanikku, kellele uks siis tegelikult kuulub. „Ühtki sammu ei järgnenud, mõtlesime, et äkki nad teevad mingi erandi,“ ütles Võsa „Pealtnägijas“.

Kolm nädalat tagasi avastasid kooliminejad aga, et roosa uks on kadunud ja seda asendab imelik kokkuklopsitud lahendus. „Lastel olid pisarad silmis,“ ütles kooli direktor Katre Kõrts „Pealtnägijale“. Kõrtsil pole ka aimugi, kus uks praegu on. Lõpuks sai koolidirektor majaomanikult 1800eurose arve. Selgus, et majaomanik oli restauraatorilt tellinud ukse restaureerimise tegevuskava. See summa ei sisaldanud aga ukse restaureerimist. „Minu kohustus seda arvet tasuda ei ole, sest kool pole uksi värvinud ega neid kavasid tellinud,“ on Kõrts kindel.

Muusikalikooli praegune uks Tiina Kõrtsini

Olgu, kuidas on, kuid praegu on uks restauraator Tiit Hindpere hoole all, kes sellele pisut tagasihoidlikuma välimuse annab. Kuigi linn nõudis ukse ajaloolise välimuse taastamist, ei saa seda teha, kuna uksest pole säilinud ühtki värvilist pilti. Vanim pilt pärineb aastas 1977 ja on mustvalge. Hindpere loodab, et kordatehtud uks saab majale ette veebruaris või märtsis.