Eesti uudised SÜDA SEISIS KUUS MINUTIT: kaks meeskonnakaaslast päästsid mängu ajal kokku kukkunud võrkpalluri elu Arvo Uustalu , täna, 20:25

SADULAS: Aavo Palk on vähem kui aasta pärast südameoperatsiooni kadestamisväärses vormis. Aldo Luud

„Aavo helistas mulle Viljandist ja ütles, et meil on sind väga vaja. Panin siis Tartus autole hääled sisse ja sõitsin meeskonnale Pärnusse järele. Ma ei ole usklik, aga saatuse sõrm oli see küll, et ma Aavo südame seiskudes tema kõrval olin,“ räägib võrkpallurist tohter Nikolai Põdramägi, kes koos meeskonnakaaslase Robert Kardiga mullu märtsis oma sõbra surmasuust tagasi võitles.