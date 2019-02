Traagiliselt lõppenud koerarünnaku ohver oli kuldmedalitega pärjatud endine tippsportlane  

„Ja jumala eest, ma ei tea, mis siis juhtus. Kuidas see üldse juhtuda sai, et see sama koer, keda ta kasvatas ja poputas ...“ ohkab üks Viiu Rebase tuttavatest. Ta tunnistab, et teade traagilisest juhtumist oli šokeeriv. Mis täpselt perenaise ja koera vahel läinud reedel juhtus, on siiani ebaselge. Teada on, et koer ründas ka politseinikke. „Et naisele ligi pääseda ja teda aidata, kasutasime koera vastu elektrišokirelva. 72aastane naine viidi alajahtumise tunnuste ja kehavigastustega haiglasse,“ rääkis politsei välijuht Allar Lohu reedel. Pühapäeval suri Rebane haiglas.