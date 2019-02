Andrei Sõritsa: Eesti inimene ei saa vabalt valida, millisesse erakliinikusse ta läheb 

Juba sügisel sulges uksed ühe Sõritsa kliiniku – Gyne – Jõhvi filiaal. Aasta algusest lõpetas tegevuse tema esimene kliinik – Tähe erakliinik. Tohtri sõnul on kahju sulgeda maja, kust ta ettevõtmised alguse said: „Mis siin nutta, tuleb edasi minna.“ Andrei Sõritsa sõnul ütles haigekassa mullu korraldatud hiigelhanke tulemusel tema kliinikutega üles lepingud günekoloogia ambulatoorseks raviks. Säilis viljatusravi leping. Ta arvutab sõrmi appi võttes, et veel mullu tegutses Tartus kuus-seitse günekoloogia erakliinikut, kõik haigekassa lepingutega, kuid sügisesest hankest väljus neist lepinguga vaid üks. Lisaks käib kohtuprotsess Elite ja Medita kliinikute vahel ambulatoorse günekoloogia lepingu nimel.