„OLED ARMASTATUD!“ Hertsoginna Meghan kirjutas prostituutidele julgustavaid sõnumikesi 

CNN vahendab, et Meghan aitas ühingu töötajatel kokku panna toiduabi pakikesi. Igas pakis oli tänaval töötavale naisele ette nähtud pudel mahla, keeksike, krõpsupakk ja banaan. One25 töötajate kirjelduse järgi küsis hertsoginna ootamatult, kas neil markerit on. „Mul tuli üks mõte,“ sõnas Meghan ja haaras talle ulatatud vildika, et puuviljadele kirjutada.