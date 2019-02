Tusk: põrgus on koht neile, kel polnud aimugi, kuidas Brexitit läbi viia! 

Tusk sõnas järgmist: „Põrgus on eriline koht neile, kes propageerisid Brexitit ilma, et neil oleks halli aimugi sellest, kuidas seda turvaliselt läbi viia.“

Brexitimeelsed Briti poliitikud võtsid Tuski sõnu hinge ja süüdistasid teda ülbuses ning nõudsid, et Tusk vabandaks. Peaminister May kantselei avalduses seisab, et hr Tusk võiks järele mõelda, kas tema sõnakasutus aitab tekkinud olukorda kuidagi ka lahendada või mitte. Europarlamendi saadik Nigel Farage ärritus Tuski peale niivõrd, et teatas, et brittide elu ilma Tuski-suguste ülbikuteta on rohkem nagu paradiis kui põrgu.