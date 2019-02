Juhtkiri | Kas ühissõidukite kasutaja saab tunda end turvaliselt? 

Tegu oli tõeliselt õnneliku õnnetusega, kus keegi viga ei saanud. See pole sugugi iseenesestmõistetav, sest kus on palju rahvast koos, seal on risk kellegi vigasaamiseks suurim. Meenutagem või kahe aasta tagust aega, kus samal aastaajal sai kahes bussiõnnetuses vähem kui kahenädalase vahega kummalgi juhul viga 13 reisijat ning kahjuks hukkus ka üks bussijuhtidest.

Toona räägiti palju sellest, et sugugi mitte kõik reisijad ei kasutanud turvavööd. Kas asjad on vahepeal paremuse poole liikunud, selles saab igaüks ise järgmine kord liinibussis veenduda (ja turvavööd kinnitades oma panuse kollektiivsesse turvalisusse anda). Hoopis hirmutav on ses valguses aga uudis, et Harku vallas korraldatud reidi käigus tuvastati, et kaheksast bussist kuus ei vastanud nõuetele.

Muu hulgas olid koolibussis istunud lapsed sunnitud sõitma turvavööta, sest need olid lihtsalt katki. Halbade asjaolude kokkulangevusel saatuslikuks osutuda võinud vigu leiti teisigi – rehvid olid siledaks kulunud ning vigadest pidurites või roolisüsteemis märku andvad lambid teibiga kinni kaetud. Kahjuks on väheusutav, et selline hooletus on iseloomulik vaid ühele bussifirmale vaid ühes Eesti vallas.

Ent ühissõidukite kasutajate turvalisus on palju laiem küsimus kui pelgalt sõiduvahendi tehniline korrasolek. Viimasele võib seada kui tahes rangeid nõudeid, kuid need ei pruugi ära hoida õnnetust, kui mängus on inimlik (vahel suisa kuritegelik) hooletus.