"Rõõmuga teatan, et Kristjan Meelis on leitud. Tähelepanelik kaaskodanik andis teada, et märkas Kristjan Meelist Tallinna kesklinnas asuvas kaubanduskeskuses. Mees toimetatakse tervisekontrolliks haiglasse ja seejärel koju," teatas politsei pressiesindaja Marie Aava kella 20.57 paiku.