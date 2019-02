Paavst Franciscus: preestrid vägistasid ja pidasid nunnasid seksiorjadena 

Paavst Franciscus lubab, et kirik asub asjaga tegelema ning tunnistas, et kuriteod ei ole jäänud minevikku, seksuaalvägivald kloostrites toimub endiselt. Franciscuse eelkäija Benedictus XVI pidi seksuaalkuritegude sageduse tõttu ühe terve nunnakloostri lihtsalt kinni panema ja laiali saatma. Tolles kloostris läks olukord nii hulluks, et seda võiks paavsti hinnangul lausa seksiorjuseks pidada.

Väidetavalt on mitu preestrit ja piiskoppi tööst vabastatud ja uurimise all. Paavsti sõnul toimub seksuaalvägivald peamiselt uuemates kogudustes ja kloostrites. Nunnade seksiorjadeks sundimine leidis aset Prantsusmaal asuvas St Jeani kloostris. 2005. aastal saatis Benedictus nunnad sealt minema. Tšiilis on teada juhtumeist, kus seksuaalvägivalla vastu sõna võtnud nunnad ordust lahkuma pidid. Vägivallast on teada antud ka näiteks Indias, Itaalias ja Aafrikas.