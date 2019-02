Peaprokurör Lavly Perling ihkas kõrget ametit Euroopas 

„Minu kui „riigimehe” kohus on tutvustada välismaal Eesti edulugu – seda, kuidas me oleme korruptsiooniga võitluses saavutanud edu ja suutnud Transparency Internationali edetabelis niigi healt kohalt veel kõrgemale tõusta,” põhjendas peaprokurör Perling Õhtulehele, miks ta Euroopasse kõrgele ametikohale kandideeris.

Ta peab silmas Eesti tõusmist maailma korruptsioonivabade riikide tabelis 2018. aastal kolme koha võrra – 21. kohalt 18-ks, samale pulgale Iirimaa ja Jaapaniga. Perlingu sõnul ei maksa tema kandideerimisest otsida seetõttu midagi enamat – näiteks seda, et ta demonstreeris kandideerimisega justkui seda, et pole sugugi kindel oma teiseks ametiajaks kinnitamises Eesti peaprokuröri kohale. Perlingu viieaastane ametiaeg riigi peaprokurörina lõpeb sügisel. „Mulle tehti lihtsalt rohkem, kui kaks ettepanekut sellele ametikohale (Euroopa peaprokurör – RB) kandideerida ja ma otsustasin proovida,” väitis Perling.

Luxembourgis resideeruma hakkava Euroopa Prokuratuuri peaprokurör on alles loodav amet. Kui Eestis jääb peaprokuröri töötasu kuus 5000 euro kanti, siis Euroopa peaprokuröri palk saab olema vahemikus 13 000 – 15 000 eurot. Kui Eesti peaprokuröri ametiaeg kestab viis, siis Euroopas seitse aastat. Klausliga, et viimast ei saa pikendada.

12 liikmeline valikukomisjon teatas, et arvestades naiste vähest esindatust kõrgema juhtkonna tasemel, oodatakse konkursile eriti just naiskandidaatide avaldusi. Oma kandidatuuri esitanud Perling jõudis edasi vestlusvooru, kus ta käis eelmisel nädalal. Lisaks temale said samasuguse kutse veel 10 kaaskandidaati, kokku viiest Euroopa riigist. Peaprokuröri sõnul on ainuüksi see tunnustus Eestile.