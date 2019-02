ÜLE 2000 PARTEI-KRIMINAALI: millised erakonnad on oma hingekirjast kurjategijad välja visanud? 

Möödunud on nädal, kui ajakirjandus võttis luubi alla Eesti erakondade hingekirjad, et näha, kas ja kui palju kuulub neisse kurjategijaid. Õhtulehe uuriv toimetus tõi välja, et parteidesse kuulub üle 2000 inimese, kellel on kriminaalne taust. Seejuures on neist rohkem kui pooled saanud oma karistuse viimase viie aasta jooksul.