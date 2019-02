Kuidas Uluots mehed relvadele kutsus 

president.ee

„Millisel viisil me oma rahva elu tulevikus ka ei kujutaks ja millist head ja ilusat Eestit me ka omas mõttes ja südames ei kannaks kui oma kallimat vara, on kõige selle tulevase elava Eesti eeltingimuseks ikka see, et kommunistlik nõukogude võim meie maale ei pääseks kuni rahu saabumiseni ja selle rahu kindlustamiseni,“ ütles Jüri Uluots oma raadiointervjuus 7. veebruari õhtul 1944.