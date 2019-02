PRESIDENT TRUMPI AASTAKÕNE: üks tund ja 22 minutit enesekiitust 

USA meedia arvates ületähtsustas president oluliselt oma rolli. Trump kuulutas näiteks, et vaid tänu tema valitsuse tegevusele on riigis seninägematu majandusbuum ning tööstuses on loodud üle 600 000 töökoha. Statistikaameti järgi on alates 2017. aasta jaanuarist USA tööstuses uusi töökohti loodud 454 000 ning see number on võrreldav eelmise presidendi Barack Obama valitsuse saavutatuga aastatel 2014-2016.