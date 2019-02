ÕL VIDEO | Sandra Nurmsalu loo autor Priit Pajusaar: viimasena on tore esineda, aga see ei garanteeri edu 

Pajusaar ütleb, et ta pole küll artist ja ei saa nende eest rääkida, kuid on üsna loogiline jutt, et viimane artist peab küll kõige kauem praadima, kuid jääb ka kõige paremini meelde. „Kahtlemata on artistil mentaalselt kergem, kui ta on varakult oma loo ära teinud ja saab hakata sõud nautima. Selle hetkeni on artistil ikka pinge sees, kui ta lavale läheb. Ma arvan, et Sandra puhul see suurt ei loe – ta on juba nii karastunud, et see, mis hetkel ta lavale läheb esituse kvaliteeti ei muuda.“