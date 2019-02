ÕL VIDEO | „Eesti laulu“ finaali avab Sissi: väga hea, et mul pole praadimisaega, kus teisi vaadata ja end nendega võrrelda 

Poolfinaalist on juba mõned päevad möödas, kuid Sissi tunnistab, et finaalipääs pole talle veel endiselt täpselt kohale jõudnud. „Ma arvan, et see jõuab kohale alles siis, kui pean lavale astuma. Praegu on küll selline tunne, nagu vaataks seda läbi unenäo.“

Poolfinaali hommikul ärkas Sissi alaseljavaluga, ühel hetkel oli tal juba nii valus, et tuli kutsuda kiirabi. Seejärel tekkis tal valuvaigistite tõttu negatiive reaktsioon, mispeale Sissi minestas ja ärkas haiglas. „Võimalus on see, et põletik on seal juba pikemat aega olnud ja lõi nüüd pinge tõttu välja, või ma tõesti külmetasin. Ma ei tea, kust see tuli, aga ta tuli, oli ja saab juba vaikselt ühele poole, hakkab paremaks minema.“ Kuidas Sissi aga end muidu haiguse ajal turgutab? „Tegin just täna potiga vett, panin sisse ingverit, mett ja sidrunit,“ paljastab ta, et paneb haigusele vastu vitamiinipommiga.